Сака забил самый быстрый гол «Арсенала» в АПЛ за последние почти десять лет

Лондонский «Арсенал» укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, в последнем матче в 2022 году команда обыграла «Брайтон» и теперь оторвалась от «Манчестер Сити» уже на семь очков. Первый гол в матче забил Букайо Сака - и сделал он это уже на 66-й секунде игры.

Это, как оказалось, был самый быстрый гол «Арсенала» в Премьер-лиге за последние почти десять лет. В мае 2013 года Тео Уолкотт забил в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» уже на двадцатой секунде игры, и гол Сака стал самым быстрым с того самого успеха Уолкотта.

В следующем туре «Арсенал» примет дома «Ньюкасл», это случится уже второго января.