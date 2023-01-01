Виейра: «Не сомневаюсь в своих игроках»

В Англии прошли матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Кристал Пэлас» съездил в непростой вояж в Борнмут, однако вернулся оттуда триумфатором - подопечные Патрика Виейра забили два безответных мяча. Французский специалист доволен как результатом, так и игрой своих футболистов, о чем он заявил после игры.

- Я не сомневаюсь в своих игроках, в их самоотдаче. Но в предыдущем матче сыграли мы не лучшим образом. К счастью, оказалось, что то был просто единичный неудачный матч. Сегодня мы сыграли на том уровне, на который я надеялся. И мы смогли выиграть этот матч, - цитирует слова Виейра BBC Sport.