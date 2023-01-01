Тренер «Саутгемптона»: «Дарим соперникам голы»

Как мы уже сообщали, «Саутгемптон» потерпел поражение от «Фулхэма» со счетом 1:2, и в результате впервые с 1991 года закончил календарный год на последнем месте в турнирной таблице. Наставник «Саутгемптона» Натан Джонс считает, что его команда не заслуживала такого результата, фактически подарив сопернику голы, как считает Джонс.

-Я думаю, что в первом тайме мы играли очень дисциплинированно и должны были выйти вперед. Но вместо этого пропустили и оказались позади. Мы дарим соперникам голы, им не приходится особо стараться, чтобы забить, и вот это вот надо менять, - цитирует Джонса BBC Sport.