Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Этот «Брайтон» скользкий такой соперник»

01 Января 2023 • 00:19 Комментировать
Брайтон
2:4
Арсенал
окончен

Лондонский «Арсенал» укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, в последнем матче в 2022 году команда обыграла «Брайтон» и теперь оторвалась от «Манчестер Сити» уже на семь очков. Наставник лондонского клуба Микель Артета поделился своими мыслями об успехе подопечных, он считает, что им пришлось сразиться с непростым соперником:

- Этот «Брайтон» очень скользкий соперник. Хорошо, что мы выиграли, но они часто проявляли инициативу и даже доминировали на поле. Но мы сделали все правильно и потому победили. Считаю, что есть что улучшать, над чем работать, особенно в обороне, - цитирует слова Артеты BBC Sport. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон Эвертон
1
1
1.16 8.20 17.00
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
2
3.15 3.20 2.44
Видео
Окончен
Фулхэм Фулхэм
Саутгемптон Саутгемптон
2
1
2.29 3.30 3.35
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Лидс Лидс
0
0
1.66 4.20 5.00
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Арсенал Арсенал
2
4
3.80 3.60 2.01
Видео
01.01.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Астон Вилла Астон Вилла
1.74 4.00 4.60
Видео
01.01.23 в 19:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Челси Челси
5.60 4.40 1.58
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Января
00:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола доволен игрой, несмотря на ничью
00:33 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Год настоящего прогресса»
00:19 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Этот «Брайтон» скользкий такой соперник»
00:04 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Жаль, результат не отражает наши старания» 1
31 Декабря
23:52 · Англия. Премьер-лига
Сака: «Ничья «Манчестер Сити» дала нам дополнительную мотивацию»
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» идёт в графике «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» их лучших времён 1
23:31 · Англия. Премьер-лига
Сака: «У нас прекрасный шанс»
23:08 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Арсенал» - это не блеф»
23:02 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Мы не переживаем за другие команды»
22:28 · Англия. Премьер-лига
Уже 7 очков: «Арсенал» назабивал «Брайтону» и умчался в отрыв
20:42 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Дисциплина? В большом клубе всегда так»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Рэшфорд в отличной форме» 1
20:26 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги прокомментировал «засуху» «Вулверхэмптона»
20:16 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» впервые в истории выступлений в АПЛ закончил календарный год на последнем месте
20:06 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги: «Надо продолжать работать, несмотря на поражение»
Все новости
Рекомендуем