Артета: «Этот «Брайтон» скользкий такой соперник»

Лондонский «Арсенал» укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, в последнем матче в 2022 году команда обыграла «Брайтон» и теперь оторвалась от «Манчестер Сити» уже на семь очков. Наставник лондонского клуба Микель Артета поделился своими мыслями об успехе подопечных, он считает, что им пришлось сразиться с непростым соперником:

- Этот «Брайтон» очень скользкий соперник. Хорошо, что мы выиграли, но они часто проявляли инициативу и даже доминировали на поле. Но мы сделали все правильно и потому победили. Считаю, что есть что улучшать, над чем работать, особенно в обороне, - цитирует слова Артеты BBC Sport.