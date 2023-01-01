Де Дзерби: «Жаль, результат не отражает наши старания»

Лондонский «Арсенал» укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, в последнем матче в 2022 году команда обыграла «Брайтон» и теперь оторвалась от «Манчестер Сити» уже на семь очков. Тем не менее, наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби считает, что его команда провела неплохой матч и не заслуживала поражения.

- Странное поражение, мы пропустили четыре странных гола, хотя, считаю, провели хороший матч. Во втором тайме мы были лучше. Очень жаль, что результат не отражает наших стараний. У нас молодая команда, игроки, конечно, могут совершать некоторые ошибки, но они очень старались, - цитирует де Дзерби BBC Sport.