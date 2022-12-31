Сака: «Ничья «Манчестер Сити» дала нам дополнительную мотивацию»

Лондонский «Арсенал» укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, в последнем матче в 2022 году команда обыграла «Брайтон» и теперь оторвалась от «Манчестер Сити» уже на семь очков. «Горожане», напомним, потеряли очки в матче с «Эвертоном». Но, если капитан «Арсенала» Мартин Эдегор дал понять, что пытается не следить за результатами соперников, то Букайо Сака, наоборот, признался, что следит, и что ничья «Манчестер Сити» дала ему дополнительную мотивацию.

- Конечно, мы следим прежде всего за своими результатами, но, когда я узнал про ничью, то обрадовался и это вдохновило меня на наш матч, - цитирует игрока BBC Sport.