«Арсенал» идёт в графике «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» их лучших времён

Лондонский «Арсенал» укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, в последнем матче в 2022 году команда обыграла «Брайтон» и теперь оторвалась от «Манчестер Сити» уже на семь очков. После шестнадцати туров у команды 43 очка, потеряны лишь пять баллов - одно поражение и одна ничья.

«Арсенал» - лишь пятая команда в истории всего английского футбола, которая так успешно провела первые шестнадцать матчей. Столь же много баллов или чуть больше было лишь у «Тоттенхэма» в сезоне 1960/1961, «Челси» 2005/2006, «Манчестер Сити» 2017/2018, а также «Ливерпуля» в сезоне 2019/2020.