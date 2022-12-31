Сака: «У нас прекрасный шанс»

Лондонский «Арсенал» укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, в последнем матче в 2022 году команда обыграла «Брайтон» и теперь оторвалась от «Манчестер Сити» уже на семь очков. Ситуацию прокомментировал Букайо Сака - нападающий лондонского клуба.

- Это невероятно. Если бы мне сказал кто-то об этом перед началом сезона, я бы не поверил. Я очень счастлив. У нас прекрасный шанс, у нас прекрасная позиция. Но давайте все-таки больше думать о следующем матче, мы знаем, как хорош «Ньюкасл», - цитирует слова Сака Sky Sports.

Свой следующий матч лондонский клуб проведет уже второго января.