Линекер: «Арсенал» - это не блеф»

Лондонский «Арсенал» укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, в последнем матче в 2022 году команда обыграла «Брайтон» и теперь оторвалась от «Манчестер Сити» уже на семь очков.

Одним из тех, кого очень впечатлила игра «Арсенала», является Гари Линекер - лучший бомбардир чемпионата мира 1986 года. Он дал понять, что считает «Арсенал» реальным претендентом на титул, а также выразил восхищение работой Микеля Артеты.

- «Арсенал», это не блеф, это по-настоящему. Артета сделал невероятную работу, - написал Линекер в социальной сети и дополнил свою запись двумя сердечками в цвета флага... но нет, не «Арсенала», а небезызвестной славянской страны. Что есть, то есть. А что общего - загадка.