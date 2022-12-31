Эдегор: «Мы не переживаем за другие команды»

Лондонский «Арсенал» укрепил свое лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, в последнем матче в 2022 году команда обыграла «Брайтон» и теперь оторвалась от «Манчестер Сити» уже на семь очков. «Горожане» потеряли очки в игре с «Эвертоном», но капитан «Арсенала» Мартин Эдегор дал понять, что подобные вещи, в принципе, не сказываются на мотивации его партнеров по команде.

- Честно говоря, мы сфокусированы на своих выступлениях. Мы не беспокоимся за другие команды. Нам были нужны три очка и мы их получили. Может, порой надо чуть лучше контролировать игру, мы иногда упускали ее нити, но и сопернику надо отдать должное, - цитирует Эдегора BBC Sport.