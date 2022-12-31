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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уже 7 очков: «Арсенал» назабивал «Брайтону» и умчался в отрыв

31 Декабря 2022 • 22:28 Комментировать
Брайтон
2:4
Арсенал
окончен

Прозвучал последний финальный свисток в английском футболе в 2022 году. После осечки «Манчестер Сити» «Арсенал» имел шанс оторваться от конкурента и блестяще им воспользовался. В гостях у «Брайтона» «канониры» забили уже на второй минуте. Габриэл Мартинелли пробил в соперника, а вот Букайо Сака добавлял мяч уже в пустые ворота. В конце тайма Мартин Эдегор здорово поймал мяч на ногу и в касание переправил его в верхний угол ворот. Как и час назад, в начале уже второго тайма Мартинелли помешали забить, но добивание осталось за лондонцами, Эдди Нкетиа оказался в нужном месте.

Каору Митома обводящим ударом отыграл один гол, но соперник быстро забил в ответ, Мартинелли убежал от защитника в отрыв и послал мяч между ног голкиперу. Практически так же отличился Эван Фергюсон, а на 89-й минуте Митома оформил дубль, вот только судья отменил взятие ворот и убил интригу.

«Арсенал» победил 4:2 и уже на семь очков опережает «Сити».

Протокол игры  
Брайтон2:4Арсенал
  2'Сака Букайо (0:1)
  39'Эдегор Мартин (0:2)
  47'Нкетиа Эдди (0:3)
(1:3) Митома Каору65'  
  71'Мартинелли Габриэл (1:4)
(2:4) Фергюсон Эван77'  
Санчес РобертЛемпти ТарикДанк ЛьюисКолуилл ЛевиЭступиньян ПервисГилмор Билли  45'Гросс ПаскальМарч Соломон  57' 76' (Энсисо Хулио ( 76') Лаллана Адам 60' (Сармиенто Джереми ( 60'  81') Митома КаоруТроссар Леандро 60' (Фергюсон Эван ( 60')
Запасные: Вельтман ЙоелМоран ЭндрюСтил ДжейсонТёрнс ЭдВан Хеке Ян-ПольJack Hinshelwood
Рамсдейл АаронУайт Бен 60' (Тирни Киран ( 60') Салиба ВильямГабриэль дос Сантос  45'Зинченко Александр 60' (Томиясу Такэхиро ( 60') Эдегор Мартин 87' (Холдинг Роб ( 87') Парти Томас  45' 74' (Эльнени Мохамед ( 74') Джака ГранитСака Букайо  54'Нкетиа ЭддиМартинелли Габриэл
Запасные: Виейра ФабиуТёрнер МэттСедрик СоарешСамби Локонга Альберт-МбойоМаркус Аленсар
31 декабря. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Арсенал Лондон Брайтон
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