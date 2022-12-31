Уже 7 очков: «Арсенал» назабивал «Брайтону» и умчался в отрыв

Прозвучал последний финальный свисток в английском футболе в 2022 году. После осечки «Манчестер Сити» «Арсенал» имел шанс оторваться от конкурента и блестяще им воспользовался. В гостях у «Брайтона» «канониры» забили уже на второй минуте. Габриэл Мартинелли пробил в соперника, а вот Букайо Сака добавлял мяч уже в пустые ворота. В конце тайма Мартин Эдегор здорово поймал мяч на ногу и в касание переправил его в верхний угол ворот. Как и час назад, в начале уже второго тайма Мартинелли помешали забить, но добивание осталось за лондонцами, Эдди Нкетиа оказался в нужном месте.

Каору Митома обводящим ударом отыграл один гол, но соперник быстро забил в ответ, Мартинелли убежал от защитника в отрыв и послал мяч между ног голкиперу. Практически так же отличился Эван Фергюсон, а на 89-й минуте Митома оформил дубль, вот только судья отменил взятие ворот и убил интригу.

«Арсенал» победил 4:2 и уже на семь очков опережает «Сити».