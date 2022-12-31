«Саутгемптон» впервые в истории выступлений в АПЛ закончил календарный год на последнем месте

Неудачно выступает в английском чемпионате «Саутгемптон» - «святые» сегодня проиграли «Фулхэму» и заканчивают год на последнем месте в турнирной таблице, имея на счету лишь двенадцать очков.

Как оказалось, «Саутгемптон» заканчивает календарный год на последнем месте впервые за все время выступлений в английской Премьер-лиге, основанной в 1992 году.

Правда, как раз за год до этого, в конце 1991 года, «Саутгемптон» также оказался на дне турнирной таблицы - тогда еще Первого дивизиона.

И к концу сезона 1991/1992 команда, в которой в ту пору выступал сам Алан Ширер, спаслась - она поднялась на шестнадцатую строчку турнирной таблицы.