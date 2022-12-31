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«Фулхэм» дожал «Саутгемптон»

31 Декабря 2022 • 19:59 Комментировать
Фулхэм
2:1
Саутгемптон
окончен

В субботу «Фулхэм» играл против скатившегося в зону вылета «Саутгемптона». Несмотря на игру первым номером, столичная команда так и не попадала в створ за 89 минут. При этом именно она повела благодаря автоголу Джеймса Уорда-Прауса. Он же забил и в другие ворота - 1:1. Лишь в самой концовке «дачники» повергли публику в экстаз, Жоау Пальинья стал автором победного гола - 2:1. В компенсированное время Александар Митрович мог забить еще, но не переиграл голкипера с 11 метров.

«Фулхэм» вышел на седьмое место, соперник остается последним.

Протокол игры  
Фулхэм2:1Саутгемптон
(1:0) Уорд-Праус Джеймс32'  
  56'Уорд-Праус Джеймс (1:1)
(2:1) Пальинья Жоау88'  
Лено БерндТете КенниДиоп ИссаРим ТимРобинсон ЭнтониРид Харрисон 62' (Кэрни Том ( 62') Пальинья ЖоауРид Бобби 62' (Джеймс Дэниэл ( 62') Перейра Андреас 90' (Адарабиойо Олуватосин ( 90') Виллиан БоргесМитрович Александар
Запасные: Родак МарекУилсон ГарриХаррис ЛюкДаффи ШейнЧалоба НатаниэлВинисиус Карлос
Базуну ГэвинЛянко ВойновичБелла-Кочап АрмельСалису Мохаммед 90' (Мара Секу ( 90') Мэйтленд-Найлс Эйнсли 90' (Лавия Ромео ( 90') Уокер-Питерс КайлУорд-Праус ДжеймсЭльюнусси Мохамед  70' 90' (Армстронг Адам ( 90') Арибо Джо 67' (Армстронг Стюарт ( 67') Эдози Самуэль 77' (Перро Ромен ( 77') Адамс Че
Запасные: Финниган РайанДиалло ИбраимаЧалета-Цар ДуеКабальеро Вилли
31 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Саутгемптон
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