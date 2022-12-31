«Фулхэм» дожал «Саутгемптон»

В субботу «Фулхэм» играл против скатившегося в зону вылета «Саутгемптона». Несмотря на игру первым номером, столичная команда так и не попадала в створ за 89 минут. При этом именно она повела благодаря автоголу Джеймса Уорда-Прауса. Он же забил и в другие ворота - 1:1. Лишь в самой концовке «дачники» повергли публику в экстаз, Жоау Пальинья стал автором победного гола - 2:1. В компенсированное время Александар Митрович мог забить еще, но не переиграл голкипера с 11 метров.
«Фулхэм» вышел на седьмое место, соперник остается последним.
Протокол игры
|(1:0) Уорд-Праус Джеймс32'
|56'Уорд-Праус Джеймс (1:1)
|(2:1) Пальинья Жоау88'
Лено Бернд•Тете Кенни•Диоп Исса•Рим Тим•Робинсон Энтони•Рид Харрисон62' (Кэрни Том (62') •Пальинья Жоау•Рид Бобби62' (Джеймс Дэниэл (62') •Перейра Андреас90' (Адарабиойо Олуватосин (90') •Виллиан Боргес•Митрович Александар
Базуну Гэвин•Лянко Войнович•Белла-Кочап Армель•Салису Мохаммед90' (Мара Секу (90') •Мэйтленд-Найлс Эйнсли90' (Лавия Ромео (90') •Уокер-Питерс Кайл•Уорд-Праус Джеймс•Эльюнусси Мохамед 70'90' (Армстронг Адам (90') •Арибо Джо67' (Армстронг Стюарт (67') •Эдози Самуэль77' (Перро Ромен (77') •Адамс Че
31 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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