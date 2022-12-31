«Фулхэм» дожал «Саутгемптон»

В субботу «Фулхэм» играл против скатившегося в зону вылета «Саутгемптона». Несмотря на игру первым номером, столичная команда так и не попадала в створ за 89 минут. При этом именно она повела благодаря автоголу Джеймса Уорда-Прауса. Он же забил и в другие ворота - 1:1. Лишь в самой концовке «дачники» повергли публику в экстаз, Жоау Пальинья стал автором победного гола - 2:1. В компенсированное время Александар Митрович мог забить еще, но не переиграл голкипера с 11 метров.

«Фулхэм» вышел на седьмое место, соперник остается последним.