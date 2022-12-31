«Арсенал» объявил состав на матч с «Брайтоном»

В последнем в уходящем году матче английского чемпионата лидирующий в турнирной таблице «Арсенал» сразится в гостевом матче с «Брайтоном». Накануне игры, которая пройдет в рамках восемнадцатого тура, испанский наставник «Арсенала» Микель Артета объявил стартовый состав своей команды.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

Запасные: Тернер, Тьерни, Томияцу, Седрик, Холдинг, Эльнени, Локонга, Виейра, Маркиньос.

Следить за событиями игры между «Брайтоном» и «Арсеналом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.