Венгер считает, что у «Арсенала» нет слабых мест

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру лондонского клуба в текущем сезоне.

Венгер в интервью TV2 заявил, что у «Арсенала» сейчас все отлично, как в плане тактики, так и в психологическом состоянии, эта команда способна пройти весь сезон на таком уровне.

Специалист отметил, что «канониры» создают очень много голевых моментов, у этой команды нет никаких слабых мест.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, набрав 40 очков после 15 матчей. Стоит отметить, что лондонцы проиграли лишь один матч в текущем сезоне в рамках национального чемпионата.