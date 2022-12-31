Гвардиола рассказал, что думает об «Арсенале»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о выступлении лондонского «Арсенала» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

«Пока «канониры» играют лучше нас. Долгое время они не были в лидерах Премьер-лиги, но сейчас эта команда хочет задержаться там надолго. При этом мы близки к ним, ведь отставание не 15-20 очков. Я бы предпочел быть еще ближе, но мы и так не сильно отстали от них», - передает слова испанского специалиста BBC.

Команды провели по 15 матчей. «Арсенал» набрал 40 баллов и лидирует в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 35 очками располагается на второй строчке.