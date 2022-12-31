Тан Хаг: «Очень рад, что «Реал» продал нам Каземиро»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что очень рад подписанию бразильского опорного полузащитника Каземиро. Манкунианцы купили игрока у мадридского «Реала» прошлым летом.

«Я очень рад, что «Реал» согласился продать этого футболиста. Каземиро – фантастический игрок. «Манчестер Юнайтед» нуждался в сильном опорнике, и мы его получили. Каземиро полностью закрыл эту позицию», - передает слова нидерландского специалиста Manchester Evening News.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 30-летний бразилец провел 12 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.