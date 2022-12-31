Гвардиола рассказал, когда уйдёт из «Манчестер Сити»

Испанский наставник Хосеп Гвардиола, который возглавляет «Манчестер Сити», рассказал, при каких обстоятельствах может завершить сотрудничество с английским клубом.

«Когда я пойму, что что-то сломалось в механизме, я уйду из клуба. Я не станут засиживаться как Венгер или Фергюсон. Контракт – это просто бумага. Я подписал новый договор, поскольку чувствовал, что мы способны играть еще лучше. Но все зависит от результатов. Если мы устанем друг от друга, я не буду оставаться до конца соглашения», - передает слова испанца BBC.

Гвардиола осенью заключил новый контракт с «Манчестер Сити». Договор между сторонами рассчитан до середины 2025 года.