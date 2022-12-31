«Тоттенхэм» нацелился на полузащитника «Лестера»

25-летний полузащитник Харви Барнс, правами на которого владеет «Лестер», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Согласно данным London.Football, интерес к игроку проявляет лондонский «Тоттенхэм».

По информации источника, руководство столичного клуба планирует подписать Барнса в январское трансферное окно. Срок действующего трудового договора Харви с «Лестером» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 15 поединков в Английской премьер-лиге, в которых отметился шестью забитыми мячами.