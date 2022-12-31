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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» потерял основного игрока из-за травмы

31 Декабря 2022 • 12:39 Комментировать

Основной защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон не смог доиграть вчерашний поединок Английской премьер-лиги против «Лестера». Во второй половине встречи шотландский игрок получил травму и был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей. Вместо него на футбольное поле вышел Костас Цимикас.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 28-летний защитник провел 14 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей.

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» со счетом 2:1. После 16 матчей подопечные Юргена Клоппа с 28 баллами занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон
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