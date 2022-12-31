«Ливерпуль» потерял основного игрока из-за травмы

Основной защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон не смог доиграть вчерашний поединок Английской премьер-лиги против «Лестера». Во второй половине встречи шотландский игрок получил травму и был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей. Вместо него на футбольное поле вышел Костас Цимикас.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 28-летний защитник провел 14 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей.

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» со счетом 2:1. После 16 матчей подопечные Юргена Клоппа с 28 баллами занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.