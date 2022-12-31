Конте останется в «Тоттенхэме» при одном условии

Итальянский специалист Антонио Конте готов продолжить работу в лондонском «Тоттенхэме», если клуб выполнит его условие.

Как сообщают журналисты The Telegraph, тренер готов подписать новый трудовой договор, если «шпоры» сохранят нападающего Гарри Кейна. Подписание нового контракта с форвардом существенно повысит шансы «Тоттенхэма» заключить новую сделку с Конте.

Срок действующего контракта между итальянцем и лондонским клубом истекает летом 2023 года.

После 16 сыгранных матчей Премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 30 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.