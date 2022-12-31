Эмери оценил готовность Мартинеса к матчам АПЛ

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о том, сыграет ли аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес в следующем матче Премьер-лиги.

«Мартинес готов с физической точки зрения. Но нужно понять его психологическое состояние. Надеюсь, все его мысли сейчас с командой. Ему нужно некоторое время, чтобы адаптироваться к нашей работе. Мы все рады за него, но сейчас «Астон Вилла» думает о новом шаге вперед», - передает слова испанского тренера портал Goal.com.

Ближайший поединок бирмингемский коллектив сыграет против лондонского «Тоттенхэма». Матч состоится в воскресенье, 1 января.