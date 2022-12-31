Четыре гранда претендуют на Тюрама

Форвард сборной Франции и гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона.

Согласно данным Bild, у нападающего есть четыре варианта продолжения карьеры. Заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявляют мюнхенская «Бавария», миланский «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Контракт Тюрама с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 32 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии Маркус провел 15 матчей, отметившись десятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.