Каррагер: «Печальный финал карьеры Роналду»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о трансфере 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию. Звездный форвард пополнил ряды «Аль-Насра»

«Печальный финал карьеры Криштиану. Роналду поставил жирную точку своим интервью Пирсу Моргану. А вот Лионель Месси в это время выиграл чемпионат мира. Криштиану выбрал не лучший способ уйти», - передает слова эксперта Sky Sports.

Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента. Он заключил с клубом контракт до лета 2025 года. Заработная плата португальца составит 200 миллионов евро в год.