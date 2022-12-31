Санчо вернулся в расположение «МЮ»

Атакующий полузащитник «МЮ» Джедон Санчо вернулся в расположение «красных дьяволов». Как сообщает таблоид Daily Mail, вингер будет заниматься по индивидуальной программе.

«Джедон делает успехи, но пока время не пришло. В ближайшем будущем мы сможем понять, когда он сможет вернуться в обойму команды», - передает слова тен Хага таблоид Daily Mail.

Напомним, что Джедон не играл за манкунианский гранд с середины октября из-за болезни. По этой причине он не поехал на чемпионат мира – 2022.

В текущем сезоне Санчо поучаствовал в 14 поединках за «Манчестер Юнайтед», в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.