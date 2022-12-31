Де Дзерби: «Надеюсь, мы сможем сохранить Кайседо и Макаллистера в январе»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби надеется, что его команде удастся сохранить полузащитников Мойсеса Кайседо и Алексиса Макаллистера, на которых образовался большой спрос среди топ-клубов.

«Надеюсь, мы сможем сохранить Кайседо и Макаллистера в январе. Я очень этого хочу. Мне бы хотелось сохранить в команде всех наших футболистов до конца сезона», – дал понять де Дзерби на пресс-конференции.

Напомним, обоих футболистов ранее связывали с переходом в лондонский «Челси». Если говорить отдельно о Макаллистере, аргентинец также был интересен туринскому «Ювентусу».