Известна трансферная цель «Манчестер Сити» на январь

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может переехать на Туманный Альбион. Согласно сведениям журналистов Calciomercatoweb, в трансфере 29-летнего португальского латераля заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» планируют подписать игрока в январе.

Английский топ-клуб может приобрести Геррейру по сниженной цене, поскольку контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Рафаэл выступает за дортмундский коллектив с 2016 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник принял участие в 12 матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.