«Манчестер Юнайтед» хочет бесплатно подписать игрока «Реала»

«Манчестер Юнайтед» продолжает проявлять заинтересованность в подписании атакующего полузащитника Марко Асенсио, выступающего в испанском чемпионате за мадридский «Реал».

По сообщениям портала Goal.com, «красные дьяволы» рассчитывают бесплатно заполучить 26-летнего испанца по окончании нынешнего сезона. Контракт игрока со «сливочными» истекает в конце июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Асенсио принял участие в 15 поединках за мадридский коллектив, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.