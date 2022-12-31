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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Линекер: «Лестер» забил все три гола в матче и проиграл - прекрасное завершение года»

31 Декабря 2022 • 09:51 Комментировать

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на результат поединка Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером» (2:0). Месисайдцы победили благодаря двум автоголам защитника гостей Ваута Фаса.

«Футболисты «Лестера» забили все три гола в матче и проиграли со счетом 1:2. Прекрасное завершение года», - оставил сообщение Линекер в своих социальных сетях.

После 16 сыгранных матчей «Ливерпуль» набрал 28 баллов и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего «Арсенала» на 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лестер Гари Линекер
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