Линекер: «Лестер» забил все три гола в матче и проиграл - прекрасное завершение года»

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на результат поединка Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером» (2:0). Месисайдцы победили благодаря двум автоголам защитника гостей Ваута Фаса.

«Футболисты «Лестера» забили все три гола в матче и проиграли со счетом 1:2. Прекрасное завершение года», - оставил сообщение Линекер в своих социальных сетях.

После 16 сыгранных матчей «Ливерпуль» набрал 28 баллов и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа отстают от лидирующего «Арсенала» на 12 очков.