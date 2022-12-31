Клопп - о трансферах: «Нам нужно накопить денег, чтобы потом их потратить»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп во время общения с журналистами высказался о потенциальных трансферах клуба.

«Для начала нам нужно накопить денег, чтобы потом их потратить. Именно так это работает», - передает слова немецкого специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что этой зимой «Ливерпуль» уже объявил о первом подписании. Ряды мерсисайдского топ-клуба пополнил нидерландский форвард Коди Гакпо.

В настоящий момент подопечные Клоппа с 28 набранными очками располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.