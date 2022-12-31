Барбоза: «С топовым футболом Роналду прощается или берёт паузу»

Агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался относительно перехода португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия - компромисс. Он может зарабатывать и играть в футбол. С топовым футболом он прощается или берет паузу. Вернется ли он в Европу? С таким контактом трудно», - поделился своим мнением агент.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии 37-летний Роналду будет зарабатывать порядка 200 миллионов евро в год. Его контракт с «Аль-Насром» рассчитан на два сезона.

В Европе последним клубом КриРо был «МЮ».