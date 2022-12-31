Агент: «Роналду не будет вызываться в сборную Португалии после трансфкера в «Аль-Наср»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о дальнейших перспективах 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду после перехода в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
«Он предпочел заработать много денег, но он понимает, что это будет иметь свою цену. Сомневаюсь, что после того этого он будет вызываться в сборную», - приводит слова Барбозы издание «Спорт-экспресс».
О переходе Роналду в клуб из Саудовской Аравии было объявлено в пятницу, 30 декабря. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение.
Предыдущим клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед».
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