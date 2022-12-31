Третий топ-клуб АПЛ нацелился на украинца Мудрика

Украинский полузащитник Михаил Мудрик, права на которого принадлежат «Шахтёру», попал в сферу интересов еще одного английского топ-клуба. По информации журналистов Guardian, в трансфере 21-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси».

«Пенсионеры» готовы побороться с «Арсеналом», который считают главным претендентом на украинского игрока. Ранее «канониры» предлагали за Михаила порядка 60 миллионов евро, но получили отказ. Сейчас клуб готовит новое предложение.

Мудрик связан контрактом с «Шахтёром» до 2026 года. На его счету десять голов и восемь ассистов в 24 поединках нынешнего сезона.