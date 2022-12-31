Тен Хаг отреагировал на смерть Пеле

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о смерти легендарного бразильского нападающего Пеле. «Король футбола» ушел из жизни в 82 года после продолжительной болезни.

«Очень печальная новость. Один из величайших футболистов покинул нас. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования его родным и всему футбольному сообществу. Мы потеряли выдающегося человека, великого игрока. Он забил более 1000 голов. Пеле изменил эту игру», - передает слова нидерландского тренера пресс-служба «МЮ».

Напомним, что Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии. За национальную команду он провел 92 матча и забил 77 голов.