В «Челси» приняли решение по Канте и Жоржиньо

В лондонском «Челси» приняли решение по будущему полузащитников Жоржиньо и Н’Голо Канте. Как стало известно The Times, руководство «пенсионеров» рассчитывает подписать новые контракты с этими игроками. Лондонцы не хотят бесплатно отпускать их грядущим летом.

Напомним, что действующие контракты итальянца и француза рассчитаны до середины следующего года.

В нынешнем сезоне Канте принял участие всего в двух поединках Английской премьер-лиги. Полузащитник пропустил большую часть сезон из-за травмы.

Жоржиньо сыграл 20 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.