«Арсенал» готовит новое предложение по трансферу Мудрика

Лондонский «Арсенал» продолжает проявлять заинтересованность в трансфере украинского полузащитника Михаила Мудрика, выступающего за «Шахтёр».

Как информирует The Times, «канониры» готовят очередное предложение по переходу 21-летнего вингера. Ранее лондонский топ-клуб предлагал за Михаила порядка 60 миллионов евро, однако украинская сторона ответила отказом. В «Шахтёре» оценивают свою главную звезду в 100 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к Мудрику проявляет еще один представитель АПЛ – «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 12 матчей в рамках УПЛ, забил семь голов и сделал семь результативных передач.