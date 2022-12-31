Канчельскис прокомментировал переход Роналду в «Аль-Наср»

В пятницу вечером стало известно, что Криштиану Роналду действительно будет выступать в Саудовской Аравии, он подписал контракт с «Аль-Насром». До этого Роналду выступал в «Манчестер Юнайтед», но его контракт был расторгнут прямо во время чемпионата мира. Новости о Роналду прокомментировал Андрей Канчельскис - бывший футболист «Манчестер Юнайтед», между прочим.

- Спасибо ему за карьеру в Европе. Я тоже играл против «Аль-Наср», хорошая команда. Да, он уехал из «Манчестер Юнайтед» в Саудовскую Аравии, такое бывает. Если Роналду хотят видеть в «Аль-Наср», то пусть туда едет, - цитирует слова Канчельскиса издание «Спорт-Экспресс».