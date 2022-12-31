Невилл: «Мы больше не увидим Роналду на топ-уровне»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Португалец достался клубу из Саудовской Аравии на правах свободного агента. Ранее 37-летний нападающий не очень мирно расстался с «Манчестер Юнайтед», расторгнув контракт с «красными дьяволами» по взаимному согласию сторон после скандального интервью.

По словам Невилла, переход Роналду в «Аль-Наср» – конец его клубной карьеры на высоком уровне: «Мы больше не увидим Роналду на высочайшем уровне в будущем», – заявил телеэксперт в интервью Sky, комментируя известия о том, что экс-форвард «Юнайтед» подписал соглашение с «Аль-Насром» до 2025 года.