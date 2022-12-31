Нуньес чаще всех в Европе бьёт, но занимает лишь 99-е место по голам

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес испытывает проблемы с реализацией после переезда в Англию.

23-летний уругваец отметился пятью голами в 12 матчах нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. По данным Opta, Нуньес чаще всех среди игроков десяти сильнейших европейских лиг (с 500 и более минутами на поле) бьёт по воротам – 6 ударов в среднем за матч, при этом занимает лишь 99-е место по количеству забитых мячей в пересчёте на 90 игровых минут – 0,57.

Дарвин Нуньес был подписан «Ливерпулем» минувшим летом из «Бенфики» за 80 млн евро. В прошлом сезоне форвард забил 34 гола в 41 матче за лиссабонцев во всех турнирах.