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«Ницца» отклонила предложение «Вулверхэмптона» по Лемине

30 Декабря 2022 • 23:56 Комментировать

Французская «Ницца» отклонила предложение английского «Вулверхэмптона» по 29-летнему полузащитнику Марио Лемине. Об этом сообщает TF1.

В нынешнем сезоне Лемина провёл 19 матчей за «Ниццу», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ещё летом Лемину связывали с переходом в другой чемпионат. Отвечая в ноябре на эти слухи в интервью Get French Football News, габонский полузащитник сказал: «Многие люди задавали вопросы. Но вариантов нет ни в моей голове, ни в голове тренера. Сейчас мы с Люсьеном Фавром на одной волне. Я здесь, я выкладываюсь по максиму, чтобы приносить пользу команде - вот всё, что имеет значение сегодня. Всё, что было раньше, осталось в прошлом. Было много предположений. Теперь у нас 16-17 матчей, так что главное, что я здесь и иду вперёд».

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