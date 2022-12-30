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Артета — о Пеле: «Он был тем, кто изменил мировой футбол»

30 Декабря 2022 • 23:06 Комментировать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал новость о смерти легендарного бразильского форварда Пеле.

«Он был тем, кто изменил мировой футбол. Пеле, вероятно, был самым совершенным игроком, которого когда-либо видела игра, очень большая потеря. За последние годы у нас было две больших потери — Пеле и Марадона», - цитирует Артету пресс-служба «канониров».

Тренер добавил, что бразильские игроки «Арсенала» очень эмоционально восприняли новость о смерти Пеле. Потому, что он – одна из самых популярных личностей в Бразилии.

Пеле ушёл из жизни 29 декабря на 83-м году жизни, трёхкратный чемпион мира долго боролся с раком кишечника.

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Пеле Микель Артета
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