«Арсенал» активировал пункт автоматического продления контракта Салиба

Лондонский «Арсенал» воспользовался опцией в контракте центрального защитника Вильяма Салиба.

Соглашение 21-летнего француза было автоматически продлено на один год, докладывает журналист Давид Орнштейн. Таким образом, договор действителен до июня 2024 года, при этом стороны продолжают обсуждать новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях. Недавно рулевой «канониров» Микель Артета заявил, что надеется на успешный исход переговоров и уверен в желании футболиста продолжать выступления за «Арсенал».

Вильям Салиба провёл 15 матчей за лондонцев в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, записав на свой счёт два гола и один ассист.