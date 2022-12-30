Артета высказался о переговорах по новому контракту с Салиба

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о новом соглашении с центральным защитником Вильямом Салиба.

Действующий контракт француза истекает через полтора года, и «канониры» давно запланировали продление договора. По словам Артеты, сам 21-летний футболист также надеется остаться: «Что я точно знаю – то, что Вильям действительно счастлив в «Арсенале». Он хочет выступать за клуб, и в данном деле это важнее всего», – заявил испанский специалист на пресс-конференции.

Вильям Салиба провёл 18 матчей за «Арсенал» в текущем сезоне, отметившись двумя голами и одним ассистом. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.