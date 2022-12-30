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​Де Дзерби: «Мудрик может выиграть «Золотой мяч»

30 Декабря 2022 • 19:58 Комментировать

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о талантливом вингере «Шахтёра» Михаиле Мудрике.

Отметим, что в настоящий момент Михаил Мудрик находится на радаре нескольких европейских грандов, в частности на радаре «Арсенала» и «Ливерпуля».

«Мудрик – фантастический футболист. Я думаю, что в будущем он может выиграть «Золотой мяч». Мне нравится Мудрик как мой бывший игрок, но теперь я тренер «Брайтона», а «Брайтон» не может купить Мудрика», - слова де Дзерби приводит Sussex Live.

Напомним, что Роберто де Дзерби ранее был главным тренером «Шахтёра».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может предложить за Михаила Мудрика 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Брайтон Роберто де Дзерби Михаил Мудрик
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