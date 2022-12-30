Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес в один миг стал очень востребованным на трансферном рынке. Аргентинец здорово показал себя на чемпионате мира и заслуженно получил приз лучшему игроку турнира.

Подписать Энцо Фернандеса в январе очень хочет «Челси». Впрочем, лондонский клуб имеет и план Б. Если заполучить 21-летнего хавбека не удастся, лондонцы переключатся на другого игрока сборной Аргентины – на Алексиса Макаллистера из «Брайтона». Об этом на своих страницах пишет The Times.

Подписать Алексиса Макаллистера «Челси» наверняка будет проще. В Лондоне 24-летний хавбек может воссоединиться с Грэмом Поттером.

Портал transfermarkt оценивает Алексиса Макаллистера в 42 миллиона евро.