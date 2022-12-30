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​Ещё один гранд АПЛ претендует на Мудрика слухи

30 Декабря 2022 • 18:53 Комментировать (1)

Талантливый вингер «Шахтёра» Михаил Мудрик уже в зимнее трансферное окно может пойти на повышение. Слухи активно связывают украинца с «Арсеналом», но интерес к игроку проявляет ещё и «Ливерпуль». О том, что мерсисайдцы участвуют в гонке за Мудриком, рассказывает издание El Nacional.

По данным источника, «Ливерпуль» готов заплатить за Михаила Мудрика 80 миллионов евро. В клубе считают, что этой суммы будет достаточно для осуществления трансфера талантливого игрока.

5 января Михаил Мудрик отпразднует свой 22-й день рождения. Украинец обратил на себя внимание в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, где он забил три гола и отдал два голевых паса в шести матчах.  

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Ливерпуль Шахтёр Донецк Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
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LMI
30 Декабря 2022 в 19:55
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