«Байер» не волнуется по поводу Инкапье

Леверкузенский «Байер» не обеспокоен интересом многих европейских клубов к защитнику своей команды Пьеро Инкапье. Об этом сообщает Bild.

Всё дело в том, что контракт спортсмена рассчитан до 2026 года с возможностью продления. Это только делает Инкапье только более дорогим. Иначе говоря, немецкому клубу не придётся продавать игрока, если руководство этого не захочет.

Защитник сборной Эквадора был одним из самых выдающихся игроков своей команды на чемпионате мира – 2022, в связи с чем привлёк внимание многих клубов Английской премьер-лиги, среди которых «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».