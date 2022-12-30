Шкриньяр может перейти в «Арсенал»

Центральный словацкий защитник «Интера» Милан Шкриньяр может перебраться в лондонский «Арсенал», пишет Calciomercato.

По информации источника, «канониры» являются основным претендентом на игрока. Тем более, у словака следующим летом заканчивается контракт с «нерадзурри» и он уже скоро может начинать вести переговоры с другими клубами о новом контракте. Также словаком интересовались «Тоттенхэм» и «ПСЖ».

Стоимость 27-летнего защитника, если верить порталу Transfermarkt, 60 млн евро. В текущем сезоне у него 21 матч во всех турнирах на клубном уровне без голов и ассистов.

Ранее сообщалось о кандидатуре, которая может заменить Шкриньяра в «Интере» в случае его перехода в другой клуб.