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Шкриньяр может перейти в «Арсенал»

30 Декабря 2022 • 18:30 Комментировать

Центральный словацкий защитник «Интера» Милан Шкриньяр может перебраться в лондонский «Арсенал», пишет Calciomercato.

По информации источника, «канониры» являются основным претендентом на игрока. Тем более, у словака следующим летом заканчивается контракт с «нерадзурри» и он уже скоро может начинать вести переговоры с другими клубами о новом контракте. Также словаком интересовались «Тоттенхэм» и «ПСЖ».

Стоимость 27-летнего защитника, если верить порталу Transfermarkt, 60 млн евро. В текущем сезоне у него 21 матч во всех турнирах на клубном уровне без голов и ассистов.

Ранее сообщалось о кандидатуре, которая может заменить Шкриньяра в «Интере» в случае его перехода в другой клуб.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Арсенал Лондон Милан Шкриньяр
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