«Атлетико» и «Севилья» включились в борьбу за Амрабата

Мадридский «Атлетико» и «Севилья» включились в борьбу за полузащитника итальянской «Фиорентины» и национальной сборной Марокко Софьяна Амрабата. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Дополнительно сообщается, что за 26-летним марокканцем следят также и английские клубы, а именно – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Рыночная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро, контракт и «Фиорентиной» заключен до 2025 года.

Повышенный интерес к спортсмену связан с его выдающимся выступлением на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Напомним, сборная Марокко заняла итоговое четвёртое место на турнире.