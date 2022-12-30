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​«Брайтон» трудоустроил Мвепу, завершившего карьеру в 24 года

30 Декабря 2022 • 16:15 Комментировать

Полузащитнику Эноку Мвепу пришлось повесить бутсы на гвоздь уже в 24 года. В октябре уходящего года замбиец объявил о завершении карьеры по причине выявленной в результате обследования болезни сердца. Последним клубом в карьере Мвепу стал «Брайтон», игроком которого он был на протяжении 14 месяцев. Английский клуб решил помочь замбийцу и трудоустроил его. Энок Мвепу будет работать тренером в академии «чаек», о чём сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне 2022/2023 Энок Мвепу успел провести шесть матчей в чемпионате Англии и даже отдать одну результативную передачу на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Энок Мвепу
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